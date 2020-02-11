Ярмоленко – найбільш високооплачуваний футболіст Вест Хема, – ЗМІ

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко очолив фінансову "піраміду" Вест Хема.

Авторитетний портал Sportmac, який спеціалізується на трансферних і зарплатних показниках, опублікував список зарплат футболістів Вест Хема в сезоні 2019/20.

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Першу сходинку у цьому рейтингу посів наш Андрій Ярмоленко. Український легіонер отримує 115 тисяч фунтів (136,5 тисяч євро) на тиждень. Річна зарплата півзахисника становить 5,98 млн фунтів (7,1 млн євро).

На другому місці знаходиться півзахисник Джек Вілшер (5,2 млн фунтів), на третьому – Феліпе Андерсон (4,42 млн фунтів), а на четвертому – Пабло Сабалета (3,9 млн фунтів). Замикає топ-5 найбільш високооплачуваних гравців Вест Хема ціла група гравців: Майкл Антоніо, Мануель Лансіні, Анжело Огбонна та Вінстон Рід (всі – по 3,64 млн фунтів).

До слова, у цей рейтинг не включені літні і зимові новачки Вест Хема.

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