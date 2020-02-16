Арсенал розгромив Ньюкасл, Тоттенхем вирвав перемогу в Астон Вілли: 26-й тур АПЛ, неділя

Ньюкасл на виїзді поступився Арсеналу, Тоттенхем переграв Астон Віллу і впритул наблизився до зони Ліги чемпіонів. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 26 тур

Астон Вілла – Тоттенхем – 2:3

Голи: Алдервейрелд, 9 (автогол), Енгельс, 53 – Алдервейрелд, 27, Сон Хин Мін, 45+2, 90+4

Нереалізований пенальті: Сон Хин Мін, 45+1

Арсенал – Ньюкасл – 4:0

Голи: Обамеянг, 55, Пепе, 57, Озіл, 90+1, Ляказетт, 90+6

Астон Вілла, яка перебуває на межі зони вильоту, приймала вдома Тоттенхем. Уже на 9-й хвилині господарям вдалось вийти вперед завдяки помилці Тобі Алдервейрелда, який перервав у власні ворота простріл із флангу. Бірмінгемці мали безліч моментів, щоб збільшити гандикап, проте їх підводила реалізація. А на 27-й відразу після розіграшу кутового Алдервейрелд таки зумів виправитись за свій огріх, класно пробивши з розвороту після рикошету – 1:1. На 45+2-й Бергвейн заробив пенальті, який довірили виконати Сон Хин Міну. Кореєць пробив невдало, але був першим на добиванні, оформивши гол у роздягальню.

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На старті другого тайму Гріліш чудово навісив з кутового, а Бйорн Енгельс ефектно замкнув головою – це 2:2. Пропущений м'яч змусив "шпор" заграти активніше, але впродовж тривалого часу забити лондонцям не вдавалось. Свої моменти, зокрема, змарнували Сон, Аллі та Моура. Уже під завісу матчу провалом Енгельса, який не зумів зупинити м'яч, скористався Сон Хин Мін – він обіграв голкіпера після виходу віч-на-віч і оформив дубль. Як наслідок, Тоттенхем наблизився до зони ЛЧ на відстань одного очка, натомість Астон Вілла продовжує балансувати над зоною вильоту.

Лондонський Арсенал зустрівся у поєдинку з Ньюкаслом. Перша половина зустрічі була багатою на моменти для обох команд. На 15-й хвилині Жоелінтон завдав небезпечного удару, але м'яч пролетів повз ліву стійку. "Каноніри" відповіли на 32-й – Обамеянг пробив низом по центру воріт, проте голкіпер впорався з м'ячем. Під завісу тайму Мустафі замкнув передачу з кутового потужним ударом, але його заблокував захисник.

З перших хвилин другого тайму лондонці почали активніше діяти на чужій половині поля і це дало результат. На 54-й Обамеянг замкнув головою блискучу навісну передачу від Пепе, вивівши свою команду уперед. Це додало господарям впевненості. Одразу на 57-й Сака виконав блискучий індивідуальний прохід і віддав передачу у штрафний, де її замкнув Пепе – 2:0. "Сороки" намагались відігратись, проте ворота "канонірів" у другому таймі залишились неприступною фортецею. Під завісу матчу Озіл замкнув чудову комбінацію у штрафному, а на 90+6 Ляказетт отримав стовідсотковий шанс і не змарнував його, чим добив "сорок". Арсенал із 34-ма пунктами піднявся на 10-ту сходинку у турнірній таблиці, натомість Ньюкасл з 31-м очком опустився на 13-ту сходинку.

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