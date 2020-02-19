Манчестер Сити уверенно одолел Вест Хэм и закрепился на второй строчке турнирной таблицы АПЛ

В заключительном матче 26-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на выезде уступил Манчестер Сити. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

"Битва украинцев" вновь прошла без наших ребят: Андрей Ярмоленко уже работает на тренировках, но все еще продолжает восстанавливаться от травмы, а Александр Зинченко пропускал матч из-за дисквалификации. Тем не менее, игра вызвала повышенный интерес, ведь "молотки" находились на дне турнирной таблицы и не знали вкуса побед уже пять матчей подряд. "Горожане" же, практически потеряв шансы на чемпионство, продолжали вести отчаянную борьбу с Лестером за второе место и сегодняшняя победа позволила бы оторваться от "лисиц" на четыре пункта.

Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист Вест Хэма, – СМИ

Уже на восьмой минуте Серхио Агуэро после передачи Кевина де Брюйне мог открывать счет в матче, однако после его удара мяч пролетел мимо стойки.

Вскоре в своей штрафной рукой сыграл Аарон Крессвелл, но арбитр пожалел гостей и не стал ломать игру назначением одиннадцатиметрового. Впоследствии Агуэро, ворвавшись в штрафную соперника, упал на газон в борьбе с соперником, однако свисток рефери снова промолчал.

Зинченко – один из самых низкооплачиваемых футболистов Манчестер Сити

На 30-й минуте Кевин де Брюйне с углового навесил на ближнюю штангу и Родри, который оказался там быстрее других, головой переправил круглого в дальний угол ворот. 1:0 – Манчестер Сити повел в счете.

Под конец тайма неплохой шанс удвоить преимущество в матче потерял Давид Силва – он откликнулся на навес от Бернарду Силвы, однако мяч после его удара прошел чуть выше перекладины.

После перерыва "горожане" продолжили владеть игровой инициативой, превосходя соперника в контроле мяча более чем в три раза. Как следствие, на 61-й минуте Бернарду Силва нанес мощный удар по воротам Лукаша Фабиански – португальцу не хватало только доли везения. Но уже через мгновение он разыграл классную комбинацию с де Брюйне и бельгиец голом осчастливил болельщиков своей команды, найдя щель между стойкой и голкипером.

В середине второго тайма Давид Силва оказался на газоне во вратарской площадке гостей. Подопечные Гвардиолы почти затоптали главного арбира матча, требуя назначения пенальти, однако тот остался неумолимым. А уже через пять минут свой шанс упустил Габриэл Жезус – он слишком слабо пробил в угол ворот и Фабиански успел среагировать на слабый выстрел бразильца.

Победа принесла Манчестер Сити 54 очка и закрепила команду Гвардиолы на второй строчке, Вест Хэм с 24 пунктами остается восемнадцатым.

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