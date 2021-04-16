Боси Ман Сіті акумулюють усі свої сили на підписання хавбека Астон Вілли Джека Гріліша, повідомляє Football Insider.

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"Містяни" планують активувати клаусулу гравця, точна сума не розголошується, але за даними джерела, навіть для Сіті – це вагомі гроші. Чинний контракт 25-річного англійця з АВ розрахований до літа 2025-го.

У нинішньому сезоні АПЛ Гріліш провів 22 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та 10-ма асистами.

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