Манчестер Сіті визначив Гріліша основною трансферною ціллю на літо
12:24 - Читать на русском
Лідер Астон Вілли Джек Гріліш має шанс попрацювати під керівництвом Гвардіоли.
Боси Ман Сіті акумулюють усі свої сили на підписання хавбека Астон Вілли Джека Гріліша, повідомляє Football Insider.
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"Містяни" планують активувати клаусулу гравця, точна сума не розголошується, але за даними джерела, навіть для Сіті – це вагомі гроші. Чинний контракт 25-річного англійця з АВ розрахований до літа 2025-го.
У нинішньому сезоні АПЛ Гріліш провів 22 матчі, в яких відзначився 6-ма голами та 10-ма асистами.
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