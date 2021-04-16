Боссы Манчестер Сити аккумулируют все свои силы на подписание хавбека Астон Виллы Джека Грилиша, сообщает Football Insider.

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"Горожане" планируют активировать клаусула игрока, точная сумма не разглашается, но по данным источника, даже для Сити – это весомые деньги. Действующий контракт 25-летнего англичанина с АВ рассчитан до лета 2025.

В нынешнем сезоне АПЛ Грилиш провел 22 матча, в которых отметился 6-ю голами и 10-ю ассистами.

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