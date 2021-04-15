35 євро на рік – саме на таку зарплату розраховує Ерлінг Холанд у новому клубі, повідомляє Goal.

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Такі фінансові запити можуть розлякати усіх претендентів на 20-річного норвежця, зазначає видання. Навіть Барселона і Реал, з якими вже зустрічались представники Ерлінга, не готові до таких витрат. Один з англійських клубів одразу вийшов з перемовин щодо нападника, почувши про 35 млн євро.

У нинішньому сезоні Бундесліги, Холанд провів 23 матчі, в яких відзначився 21-м голом.

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