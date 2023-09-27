У середу, 27 вересня, відбулися кілька поєдинків 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Рахунки і огляд матчів Арсенала, Челсі та Борнмута читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги 2023/24. 1/16 фіналу

Борнмут – Сток Сіті – 2:0

Голи: Соланке, 51, Ротвелл, 54

Брентфорд – Арсенал – 0:1

Гол: Нельсон, 8

Челсі – Брайтон – 1:0

Гол: Джексон, 50

Найпростіший суперник був у команди Іллі Забарного, який з'явився у старті. Борнмут протистояв Сток Сіті, який проводить вже 6-й сезон у Чемпіоншипі, а в поточному чемпіонаті посідає лише 20 місце в другому дивізіоні Англії. Але і для підопічних Іраоли зараз пріоритетом є чемпіонат, адже Борнмут ще не перемагав у стартових 6-ти турах АПЛ.

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Долю гри вирішив ударний відрізок на старті другого тайму. За три хвилини Борнмут забив двічі та святкував перемогу. Ілля Забарний відіграв весь матч, а його команда крокує в 1/8 фіналу Кубка ліги.

Михайло Мудрик протистояв колишньому тренеру – Челсі на Стемфорд Брідж приймав Брайтон Роберто Де Дзербі. Українець отримав черговий шанс від Маурісіо Почеттіно і вийшов в основі. Лондонці ледь не пропустили в середині першого тайму – Роберт Санчес, який прийшов у Челсі саме з Брайтона, віддав м'яч у ноги супернику поблизу свого штрафного. Пощастило Мудрику і Ко, що м'яч полетів вище. Ще один жахливий фейл кіпера Челсі знову ледь не призвів до гола. Сам Санчес і врятував після того, як віддав на партнера, який перебував в оточення двох суперників, і прогнозовано втратив м'яч. Ансу Фаті не зміг вивести Брайтон уперед.

У Челсі таких моментів і близько не було. Хіба на 38-й хвилині Михайло Мудрик впав у штрафному після контакту з суперником, а перед тим не встиг пробити. Пенальті не призначили. До перерви українець міг стати автором асисту на Палмера, проте Коул не зміг пробити у площину з хорошої позиції.

На 50-й хвилині Челсі нарешті забив. Перший гол лондонців у вересні! Мудрик розпочав атаку перехопленням м'яча на чужій половині, Палмер вивів на удар Джексона, який відкрив рахунок. Ніколя міг і дубль оформити, проте запоров розкішний пас Мудрика, пробивши у воротаря.

На 67-й хвилині Мудрик пішов з поля, поступившись місцем Стерлінгу. Українець провів солідний матч. Саме з нього почалася гольова атака, а ще міг бути й асист, якби не прямолінійність Джексона. Вже після заміни українця Ніколя все ж забив, але рефері скасував через офсайд. Сумнівний, але VAR не працював.

Зрештою, Челсі не без проблем, але таки втримав перемогу, перервавши невдалу серію. 1:0 – команда Почеттіно в 1/8 фіналу. Роберто Де Дзербі припиняє боротьбу за трофей.

У матчі Брентфорд – Арсенал "українське дербі" розпочалося на лаві запасних. Олександр Зінченко та Єгор Ярмолюк опинилися в резерві. "Каноніри" забили швидкий гол, хоча майже все за них зробили гравці Брентфорда. Груба помилка в захисті завершилася влучним ударом Нельсона вже на 8-й хвилині.

На 69-й хвилині з'явився Олександр Зінченко, а Єгор Ярмолюк весь матч просидів у запасі. Гол Нельсона на початку гри так і залишився єдиним. Мінімальна перемога Арсенала.

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