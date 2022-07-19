Наступний сезон 27-річний американець проведе у складі Мідлсбро, який виступає у Чемпіоншипі. Стеффен перебрався у Норт-Йоркшир на правах оренди, повідомляє офіційний сайт Ман Сіті.

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Зазначимо, що у команді Пепа Гвардіоли американець був дублером Едерсона. За два роки в команді Стеффен відіграв лише 21 матч у всіх турнірах. Зараз йому потрібна ігрова практика, оскільки Зак серйозно налаштований поїхати на ЧС-2022 у статусі основного голкіпера збірної США.

Нагадаємо, у минулому сезоні Стеффен став одним із винуватців поразки Манчестер Сіті у півфіналі Кубка Англії. Жахлива помилка американця допомогла Садьйо Мане забити гол. Ліверпуль виграв той матч, вийшов у фінал та виграв Кубок Англії.

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