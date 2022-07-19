Следующий сезон 27-летний американец проведет в составе Мидлсбро, который выступает в Чемпионшипе. Стеффен перебрался в Норт-Йоркшир на правах аренды, сообщает официальный сайт Ман Сити.

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Отметим, что в команде Пепа Гвардиолы американец являлся дублером Эдерсона. За два года в команде Стеффен отыграл всего 21 матч во всех турнирах. Сейчас ему нужна игровая практика, поскольку Зак всерьез настроен поехать на ЧМ-2022 в статусе основного голкипера сборной США.

Напомним, в прошлом сезоне Стеффен стал одним из виновников поражения Манчестер Сити в полуфинале Кубка Англии. Ужасная ошибка американца помогла Садио Мане забить гол. Ливерпуль выиграл матч, вышел в финал и выиграл Кубок Англии.

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