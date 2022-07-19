Манчестер Сіті готується зробити офіційну пропозицію Брайтону щодо трансферу Марка Кукурельї, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Перемовини повинні стартувати одразу після завершення продажу Олександра Зінченка в Арсенал.

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Пеп Гвардіола завжди вважав Кукурелью головною ціллю на позицію лівого захисника "містян". Пропозиція буде зроблена найближчим часом. Манчестер Сіті спробує закрити угоду якомога швидше, але реалізувати трансфер буде непросто – Брайтон повісив на свого гравця величезний цінник. "Чайки" вимагають у Манчестер Сіті 55 млн євро, стверджує журналіст Екрем Кунур.

Зауважимо, що 23-річний іспанець провів у АПЛ лише один сезон. Минулого літа Брайтон заплатив за нього Хетафе 18 млн євро. У попередньому чемпіонаті Кукурелья провів на клубному рівні 38 матчів, у яких віддав 2 асисти. За потреби Марк може також зіграти у центрі захисту.

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