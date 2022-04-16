Манчестер Сіті – Ліверпуль – 2:3 – відео голів та огляд матчу
20:41 - Читать на русском
Манчестер Сіті поступився Ліверпулю в рамках півфіналу Кубка Англії (2:3). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
47’ Джек Гріліш
90+1’ Бернарду Сілва
Садьйо Мане 17’
Садьйо Мане 45’
17’ Садьйо Мане
45’ Садьйо Мане
47’ Джек Гріліш
90+1’ Бернарду Сілва
Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та провів увесь матч. Ман Сіті провів жахливий перший тайм, але наприкінці матчу мав шанс врятувати нічию, але ні Фернандінью, ні Марез не зміг влучити у площину.
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Садьйо Мане оформив дубль, але відзначимо його перший м'яч. Зак Стеффен припустився катастрофічної помилки. Зрештою, Ліверпуль переміг і вийшов у фінал, де зустрінеться з переможцем пари Челсі – Крістал Пелас.
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