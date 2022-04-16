Манчестер Сіті поступився Ліверпулю в рамках півфіналу Кубка Англії (2:3). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та провів увесь матч. Ман Сіті провів жахливий перший тайм, але наприкінці матчу мав шанс врятувати нічию, але ні Фернандінью, ні Марез не зміг влучити у площину.

Ліверпуль втримав перемогу над Манчестер Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії – Зінченко не скористався шансом

Садьйо Мане оформив дубль, але відзначимо його перший м'яч. Зак Стеффен припустився катастрофічної помилки. Зрештою, Ліверпуль переміг і вийшов у фінал, де зустрінеться з переможцем пари Челсі – Крістал Пелас.