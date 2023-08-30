"Містяни" і Матеуш Нуньєш, який заради трансферу навіть влаштував бунт, таки досягли свого. Чемпіони Англії узгодили з Вулверхемптоном перехід 25-річного півзахисника збірної Португалії. Сума угоди складе понад 55 мільйонів євро, повідомив Фабріціо Романо у Twitter.

Крім цього, Ман Сіті віддасть "вовкам" у оренду 21-річного півзахисника Томаса Дойла. Вулверхемптон матиме право викупу футболіста за 5 мільйонів фунтів, а "містяни" збережуть право на 50% від наступного продажу свого вихованця.

Матеуш Нуньєш перебрався у Вулверхемптон лише рік тому за 45 мільйонів євро зі Спортінга. За збірну Португалії хавбек зіграв 11 матчів, забив 1 гол, але після ЧС-2022 і зміни головного тренера поки не отримував виклику.

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