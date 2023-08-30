"Горожане" и Матеуш Нуньеш, который ради трансфера даже устроил бунт, таки достигли своего. Чемпионы Англии согласовали с Вулверхэмптоном переход 25-летнего полузащитника сборной Португалии. Сумма сделки составит более 55 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Кроме этого, Ман Сити отдаст "волкам" в аренду 21-летнего полузащитника Томаса Дойла. Вулверхэмптон будет иметь право выкупа футболиста за 5 миллионов фунтов, а "горожане" сохранят право на 50% от последующей продажи своего воспитанника.

Матеуш Нуньеш перебрался в Вулверхэмптон лишь год назад за 45 миллионов евро из Спортинга. За сборную Португалии хавбек сыграл 11 матчей, забил 1 гол, но после ЧМ-2022 и смены главного тренера пока не получал вызова.

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