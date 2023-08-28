Чемпіони Англії запропонували 60 млн євро за 25-річного португальця, інформує The Athletic.

Барселона і Манчестер Сіті закрили трансфер примхливої зірки

Вулверхемптон відхилив першу ставку Ман Сіті у розмірі 55 млн євро. "Вовки" самі рік тому заплатили Спортінгу за Нуньєша чималі 45 млн євро і не хотіли б так швидко втрачати хавбека. Втім, португалець сьогодні пропустив тренування, вимагаючи від керівництва відпустити його в топ-клуб. Вулверхемптон планує накласти санкції на гравця і повернути в склад після закриття трансферного вікна, якщо домовитися з Манчестером не вийде.

У минулому розіграші АПЛ Нуньєш відіграв 34 матчі, оформивши один гол та один асист. Його контракт з Вулвз розрахований до 2027 року.

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