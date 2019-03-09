Манчестер Сіті – Уотфорд – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Уотфорд у 30 турі АПЛ (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Уотфорд.

Манчестер Сіті приймав Уотфорд у 30 турі чемпіонату Англії. Українець Олександр Зінченко вже традиційно провів на полі всі 90 хвилин матчу.

Манчестер Сіті з Зінченком переміг Уотфорд завдяки хет-трику Стерлінга та відірвався від Ліверпуля

У другому таймі нападник "містян" Рахім Стерлінг відзначився хет-триком, щоправда перший гол був забитий з офсайду. Деулофеу зміг відіграти 1 гол. Отож, підсумковий рахунок матчу – 3:1.

Манчестер Сіті переміг, набрав 74 очки та відірвався від Ліверпуля на 4 пункти, закріпивши своє лідерство. Уотфорд з 43 балами залишився на 8 місці.

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