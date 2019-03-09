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Манчестер Сити – Уотфорд – 3:1 – видео голов и обзор матча

9 марта 23:58 9 Читати українською
Манчестер Сити – Уотфорд – 3:1 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Уотфорд – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити победил Уотфорд в 30 туре АПЛ (3: 1). Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Уотфорд.

48’ Рахим Стерлинг
50’ Рахим Стерлинг
59’ Рахим Стерлинг
 
Жерар Деулофеу 66’

Манчестер Сити принимал Уотфорд в 30 туре чемпионата Англии. Украинец Александр Зинченко уже традиционно провел на поле все 90 минут матча.

Во втором тайме нападающий "горожан" Рахим Стерлинг отметился хет-триком, правда первый гол был забит из офсайда. Деулофеу смог отыграть 1 гол. Итоговый счет матча – 3:1.

Манчестер Сити с Зинченко победил Уотфорд благодаря хет-трику Стерлинга и оторвался от Ливерпуля

Манчестер Сити победил, набрал 74 очка и оторвался от Ливерпуля на 4 пункта, закрепив свое лидерство. Уотфорд с 43 баллами остался на 8 месте.

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