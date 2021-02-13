Манчестер Сіті – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу АПЛ за участі Зінченка
19:25 - Читать на русском
В рамках 24-го туру англійського чемпіонату Манчестер Сіті приймає Тоттенхем. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 24-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Тоттенхем розпочався о 19:30 за київським часом. Відеотрансляція проходить на сервісі "MEGOGO", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Манчестер Сіті:
Тоттенхем:
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