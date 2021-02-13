Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко вернулся в стартовый состав на матч АПЛ
18:39 - Читати українською
В рамках 24-го тура английского чемпионата Манчестер Сити принимает Тоттенхэм. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 24-го тура АПЛ Манчестер Сити – Тоттенхэм начнётся в 19:30 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Манчестер Сити:
Тоттенхэм:
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