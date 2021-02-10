Суонсі програв Ман Сіті (1:3) у поєдинку за вихід до чвертьфіналу Кубка Англії. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24". Олександр Зінченко традиційно опинився в запасі з прицілом на вихід з перших хвилин у важливіших поєдинках чемпіонату.

"Лебеді" не перемагала "містян" з 2012-го. Манчестерці поступилися лише тричі у 22 очних поєдинках за останні 40 років. У всіх цих випадках валлійці грали вдома. Матч, як і онлайн-трансляція Суонсі – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 19:30. Цікаво, що у поточному сезоні Кубка Англії на шляху підопічних Гвардіоли ще жодного разу не трапився представник АПЛ. Ось і цього разу – один із лідерів, але всього лише Чемпіоншипу, другого за класом дивізіону. Схожа історія і в команди Купера, яка не програвала в усіх турнірах вже 10 ігор поспіль. Не лідери Прем'єр-ліги, в яких безпрограшна серія становить 21 поєдинок, та все ж доволі серйозно.

Суонсі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 Кубка Англії

Лишень друга хвилина, а гості могли забити. Жезус приклався з лінії штрафного – воротар виручив, а сам бразильський нападник погано поставив ногу і впав на газон з болючими відчуттями. У Суонсі з 20 відсотками володіння і 15 пасами немає інших варіантів, як дальніми передачами закидати вперед, сподіваючись на швидкий вихід до воріт. За перші 10 хвилин одна така спроба із вриванням у межі штрафного пройшла, але без удару. Конкурент Зінченка на лівому фланзі оборони спочатку не вражав: Менді став лідером на полі за втратами м'яча (4) у стартовий період першого тайму, хоча особливо не загострював.

Утім, фактично перший гострий ключовий пас віддав саме французький захисник. Знайшов його простріл вільного Жезуса – вище. Майже пройшла контратака валлійців, і знову Менді вдало спрацював. Увімкнув швидкість і знищив будь-які шанси для суперника. Посипалися удари Сіті з меж карної зони. Ляпорт і Торрес могли дещо покращити свої шанси на основу, але вже традиційно для себе схибили у 3 прекрасних моментах. На 30 хвилині Родрі перевів на фланг Вокеру, той прострілив на Феррана. Торрес сам не дотягнувся, але воротаря спантеличив. Курйозний перший гол.

Господарі могли тут же зрівняти. Менді дав навісити, а Фултон пробив з воротарського дуже близько до верхнього кута. У 3 паси "лебеді" розірвали редути лідера АПЛ, і тільки Гарсія врятував. Після подачі кутового ще один удар з кількох метрів пропускають гості, з прицілом Суонсі біда – 4 спроби, жодної влучної. Команда Купера намагається бити по краю Вокера, моментами саме там проривало в манчестерців. Показали господарі, що спроможні цікаво комбінувати, а перевага над ними в 1 гол занадто ризикована.

Фаворит не зміг закрити гру з допомогою основних Гюндогана, Стерлінга, Бернарду та Родрі (несподівано саме іспанський опорник керує атакувальною грою – створив 4 моменти), хоча мав усі шанси це робити. Менді показував слабувату активність (найгіршу серед захисників), але приборкав свої нерви – лише 1 втрата за 35 хвилин після 4 у стартовій 10-хвилинці. Вокер, навпаки, один із найкращих на полі, але не без суттєвих гріхів у задній лінії – Зінченку хвилюватися за таких конкурентів (Кайл може змістити Канселу ліворуч) наразі не дуже варто.

Дуже легко випаровується інтрига відразу після перерви. Торрес зіграв на перехопленні, Родрі (сенсаційний гравець матчу з 2 асистами!) блискуче вивів Стерлінга на воротаря, в якого вже не було жодних шансів. І знову феноменальний іспанський опорник виграє боротьбу, скидає під удар, але Ферран марнує нагоду. Однак тут же Ман Сіті пресингує біля штрафного, а після втрати суперника проводить блискавичну та напрочуд легку атаку: Гюндоган переводить, Бернарду скидає, Жезус технічно замикає.

Щасливий Гвардіола не стримував радісних емоцій. План на гру зайшов, рахунок розгромний, тож можна міняти лідерів і символів попередніх перемог – Гюндоган і Стерлінг зійшли з поля уже на 57 хвилині, Дойл і Марез вийшли. Відразу 4 заміни робить наставник господарів. Пеп відповідає виходом Фодена замість Бернарду. Всіх залізних гравців основи поміняв Гвардіола, крім Родрі – саме цей герой матчу в муках валяється на газоні на 71 хвилині. Наслідки грубого підкату, миттєва заміна на Клаудіо Гомеса, але іспанець покидає поле на своїх ногах.

Менді ледь не забив у порожні ворота після тонкої гри Дойла та пасу Мареза – захисник відпрацював на лінії. У Фодена кілька традиційних моментів, а забиває Суонсі. Ось що відсутність Родрі робить із обороною. Клаудіо Гомес погано прийняв на своїй половині, валлійці організували блискавичну комбінацію, в якій Вокер, Гарсія та воротар Стеффен виконали роль статистів. Красивий удар джокера Віттакера з розвороту, але до кінця 13 хвилин, часу обмаль.

Дойл на швидкості втік у штрафний і пробив повз дальній кут. Роздратовано розводить руками Гвардіола – кут був не найкращим, а на порожні ворота перспективно набігав Фоден. Чому не віддав, молодий хлопче, – ніби запитував тренер на лавці. Переконлива перемога, але з кількома сумними нюансами. Вже не вперше особливо в кубках дозволили собі пропустити, повністю контролюючи гру. Ну, і пошкодження Родрі, яке може виявитися фатальним за найгіршого сценарію – іспанець дуже виріс в обох фазах атаки і виконує таку роботу, яку жоден наявний конкурент не здатен відтворити.