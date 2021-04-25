"Містяни" влаштували облогу з перших хвилин, але власна неточність і героїзм Льоріса дозволяли Тоттенхему утримувати нічию. Самі ж "шпори" майже не атакували – один удар за весь тайм, та й той повз ворота.

Манчестер Сіті мінімально здолав Тоттенхем і здобув Кубок ліги – перший трофей сезону для Гвардіоли та Зінченка

Картина матчу абсолютно не змінилась по перерві. Ман Сіті марнує моменти, а лондонці більше мучаться. На 82 хвилині їхній захист таки тріснув. Де Брюйне зі штрафного виконав ідеальну подачу на Ляпорта, який головою приніс титул Манчестеру.