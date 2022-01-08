Гранди з Манчестера вже планують кампанію на літо і визначились, кого перш за все хочуть підписати.

Ерлінг Холанд – пріоритетна ціль "містян" на наступне трансферне вікно. Сіті планує провести зустрічі з представниками норвежця найближчими тижнями, стверджує The Athletic.

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Головним конкурентом команди Хосепа Гвардіоли є Реал. Також на бомбардира Борусії Дортмунд полюють Баварія, МЮ, ПСЖ та Барселона, але позиції Ман Сіті солідніші. Якщо підписати Холанда не вдасться, то "містяни" спробують підсилитись Александром Ісаком із Реал Сосьєдада, Душаном Влаховічем із Фіорентини або ж Харрі Кейном з Тоттенхема.

Інший гранд із Манчестера пріоритетом зробив півзахисника Вест Хема Деклана Райса, інформує TalkSport. Але пропозицію щодо трансферу "червоні дияволи" робитимуть після призначення нового тренера на місце Ральфа Рангніка, який покине місток наприкінці сезону.

Якщо ж із підписанням Райса виникнуть проблеми, то МЮ зосередиться на хавбеку Вулверхемптона Рубені Невешу.

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