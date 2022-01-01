Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд вже визначився з чемпіонатом, в який планує перебратись з Бундесліги.

Холанд наразі перебуває в іспанській Марбельї, де займається на тренувальних полях, а також відвідує місцеві ресторани та супермаркети, де його впізнали фанати.

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За інформацією AS, норвежець відповів вболівальникам на питання, де планує продовжити кар'єру. "Я гратиму тут, в Іспанії", – лаконічно відповів Ерлінг, проте не розкрив клуб, в який планує перебратись. Гравця сватають в Реал та Барселону, проте саме мадридці є фаворитами на форварда. Також на Холанда претендує Манчестер Сіті.

Відзначимо, що нападник провів 16 матчів за Борусію Д цього сезону в усіх змаганнях, у яких примудрився наколотити 19 голів та віддати 5 асистів.

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