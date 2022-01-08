Гранды из Манчестера уже планируют кампанию на лето и определились, кого в первую очередь хотят подписать.

Эрлинг Холанд – приоритетная цель "горожан" на следующее трансферное окно. Сити планирует провести встречи с представителями норвежца в ближайшие недели, утверждает The Athletic .

Холанд однозначно намекнул, где продолжит карьеру

Главным конкурентом команды Хосепа Гвардиолы является Реал. Также на бомбардира Борусии Дортмунд охотятся Бавария, МЮ, ПСЖ и Барселона, но позиции Ман Сити более солидные. Если подписать Холанда не удастся, то "горожане" попытаются усилиться Александром Исааком из Реал Сосьедада, Душаном Влаховичем из Фиорентины или Харри Кейном из Тоттенхэма.

Другой гранд из Манчестера приоритетом сделал полузащитника Вест Хэма Деклана Райса, передает TalkSport . Но предложение по трансферу "красные дьяволы" будут делать после назначения нового тренера на место Ральфа Рангника, который покинет мостик в конце сезона.

Если же с подписанием Райса возникнут проблемы, то МЮ сосредоточится на хавбеке Вулверхэмптона Рубене Невеше.

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