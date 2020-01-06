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Манчестер Сіті стежить за Матвієнком – у захисника Шахтаря є вагомий козир для переходу

12:23 742 Читать на русском
Манчестер Сіті стежить за Матвієнком – у захисника Шахтаря є вагомий козир для переходу
Микола Матвієнко в матчі проти Манчестер Сіті / ФК Шахтар

Манчестер Сіті продовжує стежити за захисником Шахтаря та збірної України Миколою Матвієнком, який має пристойні шанси переїхати в АПЛ.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола регулярно зазначає, що "містяни" не будуть підписувати нових гравців у зимове трансферне вікно. Втім, якщо англійський клуб все ж вирішить вийти на трансферний ринок, то єдиною позицією для підсилення стане лівий центральний захисник.

Після відходу Венсана Компані Сіті регулярно відчуває проблеми в захисті. Емерік Ляпорт отримав серйозну травму, а Стоунз та Отаменді ніяк не наберуть оптимальної форми, через що Гвардіола змушений переводити у центр оборони Фернандінью чи Родрі або взагалі ставити 18-річного Еріка Гарсію.

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Чемпіони Англії мають одразу 5 варіантів серед кандидатур потенційних новачків. Серед них – захисник Інтера Мілан Шкріняр та оборонець Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко. Підписати словака Ман Сіті буде вкрай складно, позаяк 24-річний центрбек має довгостроковий контракт до літа 2023-го, тому обійдеться у фантастичну суму в кількадесят мільйонів. А от контракт Матвієнка розрахований лише до літа 2021 року, що робить українця доволі привабливим варіантом для "містян". Про це повідомив журналіст Девід Орнштайн у колонці на The Athletic.

Нагадаємо, раніше вже була інформація про певний інтерес Ман Сіті до Матвієнка, який грав проти команди Гвардіоли у Лізі чемпіонів 2019/20, тому міг переконати англійський клуб у своєму потенціалі. Також англійці слідкують за захисником Лестера Чагларом Союнчю та Натаніелем Аке з Борнмута.

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