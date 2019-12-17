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Васильков підтвердив інтерес Манчестер Сіті до Матвієнка

12:10 1127 Читать на русском
Васильков підтвердив інтерес Манчестер Сіті до Матвієнка
Микола Матвієнко / фото: ФК Шахтар

Прес-аташе головного тренера збірної України Андрія Шевченка Микола Васильков прокоментував зацікавленість Манчестер Сіті у трансфері Миколи Матвієнка.

"Зараз дискутуємо з колегами з Англії, наскільки реальний інтерес до Матвієнка з боку Гвардіоли. Мені пишуть з манчестерської газети Trinity, що скаути Манчестер Сіті його переглядали", – зазначив Васильков у дописі на своїй офіційній сторінці на Facebook.

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До слова, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері Матвієнка. Додамо, що за "містян" виступає ще один гравець збірної України – Олександр Зінченко.

Нагадаємо, Матвієнко є вихованцем академії донецького Шахтаря. За головну команду Микола вперше зіграв 22 серпня 2015 р. у Кубку України проти київського Арсенала, а 3 жовтня у матчі проти Чорноморця вперше з’явився на полі у матчі Прем’єр-ліги. У 2017 р. встиг, на правах оренди, пограти також за львівські Карпати та полтавську Ворсклу.

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Головне Трансфери Микола Матвієнко Микола Матвієнко Микола Васильков Шахтар Шахтар Україна Україна
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