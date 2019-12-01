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Матвієнко: Готовий перейти в Манчестер Сіті, навіть якщо знизять зарплату у 5 разів

13:38 643 Читать на русском
Матвієнко: Готовий перейти в Манчестер Сіті, навіть якщо знизять зарплату у 5 разів
Микола Матвієнко / Фото з відкритих джерел

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко готовий піти на значне пониження зарплати заради сильного чемпіонату.

"Чи готовий я перейти в Манчестер Сіті, якщо клуби домовляться, але у мене буде у п’ять разів менша зарплата? Так. Це розвиток, чемпіонат сильніший.

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Навіть якщо перейду на нижчу зарплату, то пограю, наприклад, півроку і моя ціна зросте в багато разів. Все одно я виграю від цього, підпишу кращий контракт", – сказав Матвієнко у програмі Трендець.

Нагадаємо, Матвієнко є вихованцем академії донецького Шахтаря. За головну команду Микола вперше зіграв 22 серпня 2015 р. у Кубку України проти київського Арсенала, а 3 жовтня у матчі проти Чорноморця вперше з’явився на полі у матчі Прем’єр-ліги. У 2017 р. встиг, на правах оренди, пограти також за львівські Карпати та полтавську Ворсклу.

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Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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