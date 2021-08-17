Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду має можливість повернутися у Манчестер, однак йдеться зовсім не про Юнайтед.

Агент Жорже Мендеш запропонував послуги португальця Манчестер Сіті, стверджує Corriere dello Sport.

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Ювентус готовий відпустити Роналду за доволі скромні 30 млн євро. Цієї суми туринцям вистачить, щоб завершити фінансовий рік без збитків. Крім того, будуть зекономлені 30 млн євро зарплатні, які передбачені за останній рік контракту Кріштіану.

Нагадаємо, Роналду 6 років захищав кольори Манчестер Юнайтед, тому потенційний перехід до принципового ворога буде сприйматися, як зрада.

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