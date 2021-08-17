Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду був би бажаним гостем у складі мадридського Реала, за який провів найкращі роки кар'єри.

Керманич мадридців Карло Анчелотті гаряче підтримує ідею повернення 36-річного португальця на Сантьяго Бернабеу, повідомив журналіст Еду Агірре в ефірі El Chiringuito.

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Італієць хотів би, щоб переговори з Крішом розпочалися якомога швидше, адже до закінчення вікна залишається 2 тижні. Більшість гравців Реала також не проти знову бачити Роналду у своїй роздягальні. Втім, настрій Флорентіно Переса зовсім інший. Президент Реала кілька разів підкреслював, що повернення зіркового форварда не входить у пріоритети клубу.

До слова, у минулому сезоні Роналду відіграв у 44 поєдинках у складі Ювентуса, записавши до свого активу 36 голів та 4 асисти. Чинний контракт нападника завершується наступного літа.

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