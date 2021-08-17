Форвард Ювентуса Криштиану Роналду имеет возможность вернуться в Манчестер, однако речь идет вовсе не о Юнайтед.

Агент Жорже Мендеш предложил услуги португальца Манчестер Сити, утверждает Corriere dello Sport.

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Ювентус готов отпустить Роналду за довольно скромные 30 млн евро. Этой суммы туринцам хватит, чтобы завершить финансовый год без убытков. Кроме того, будут сэкономлены 30 млн евро зарплаты, которые предусмотрены за последний год контракта Криштиану.

Напомним, Роналду 6 лет защищал цвета Манчестер Юнайтед, поэтому потенциальный переход к принципиальному врагу будет восприниматься, как предательство.

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