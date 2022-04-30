Манчестер Сіті продовжує чемпіонські перегони з Ліверпулем. У "містян" є перевага – вони свої матчі проводять після конкурента. Юрген Клопп сьогодні обіграв Ньюкасл, тому Пеп Гвардіола не мав права на помилку. Але й виставити найсильніший склад проти Лідса каталонець не міг – через кілька днів матч-відповідь з Реалом у Лізі чемпіонів.

Де Брюйне, Сілва, Марез опинилися в запасі. Олександр Зінченко після класної гри проти Мадрида – також. Українця випустили на останню третину зустрічі, коли Аке, який закривав позицію лівого захисника, почав кульгати.

Зінченко провів ненайкращі пів години в сезоні. Нічого кримінального, просто він вийшов якраз тоді, коли Лідс ожив. Українець не зумів повністю нейтралізувати Рафінью. Помилка на фланзі призвела до атаки, яку небезпечним ударом завершував бразилець. Також варто відзначити, що Сашко взяв активну участь в останній гольовій атаці Ман Сіті.

Для Манчестер Сіті матч не був легким. Перший момент навіть виник у Лідса, коли Канселу обрізався в центрі поля. У команди Гвардіоли був високий рівень контролю м'яча, але без моментів. Лідс грамотно вибудував оборону та не припускався грубих помилок. За перші пів години гості завдали лише трьох ударів.

Щоправда, один з них став результативним. Манчестер Сіті виручили стандарти. Фоден подав зі штрафного, а Родрі головою відкрив рахунок. У другому таймі "містяни" подвоїли перевагу після кутового – Діаш дістав подачу, а Аке з двох метрів переправив м'яч у сітку.

Гріліш і Стерлінг намагалися придумати щось з гри – безуспішно. Обидва загравалися. А Фоден і Жезус організували просту атаку через центр і довели рахунок до розгромного. Красиву крапку дальнім ударом поставив Фернандінью. На останніх хвилинах ще й Едерсон отримав шанс себе показати і потягнув складні удари Джеймса та Гельхардта.

Манчестер Сіті переміг, набрав 83 очки та повернувся на вершину АПЛ. У Ліверпуля на один бал менше. Лідс йде 17-м з 5 очками гандикапу над зоною вильоту.