Ньюкасл вдома поступився Ліверпулю в рамках 34 туру АПЛ (0:1). Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Юрген Клопп провів невеличку ротацію між матчами з Вільяреалом у півфіналі Ліги чемпіонів. На лаві запасних опинилися Салах, Трент, Тьяго і Фабінью. Найкращого бомбардира АПЛ у стартовому складі замінив Жота, і саме португалець допоміг Кейта відкрити рахунок на 18-й хвилині. Після передачі Діогу гвінейський хавбек технічно “прибрав” голкіпера та двох оборонців, а потім розстріляв ворота з кількох метрів. Цікаво, що “червоні” відзначилися з першого ж удару в площину.

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Команда Едді Хау вкрай рідко загрожувала воротам Аллісона. Досвідчений Мілнер практично не дозволяв розвернутися Гімараєсу. Свої диспетчерські якості екс-хавбек Ліона зумів проявити наприкінці першого тайму, вивівши Альмірона віч-на-віч з Аліссоном. Парагваєць не схибив, та рефері справедливо скасував взяття воріт через офсайд. Ліверпуль перед перервою міг забивати ще – Дубравка ефектно рятував після удару Жоти головою, а дальньому пострілу Мілнера забракло сантиметрів.

У другому таймі картина суттєво не змінилася. Гості впевнено контролювали гру. Хоча, справді небезпечний момент підопічним Клоппа вдалося створити лише на 62-й хвилині. Гомес вивів Мане на ударну позицію, а той дивом промахнувся метрів з 10-и. Через 7 хвилин сенегалець поступився місцем Салаху. Останній мав декілька напівмоментів, проте забити не вдалося.

У підсумку Ліверпуль здобув мінімальну перемогу (1:0), випередивши Ман Сіті у чемпіонських перегонах на два очки. Команда Олександра Зінченка свій матч з Лідсом проведе пізніше. Ньюкасл залишився 9-м (43 пункти).