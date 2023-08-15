Ріко Льюїс продовжить виступати за Манчестер Сіті. Футболіст продовжив контракт до 2028 року.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про продовження співпраці з англійським захисником Ріко Льюїсом. Про це пише клубна прес-служба "містян".

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За офіційними даними, контракт між футболістом і клубом підписано на 5 років – до літа 2028. Ніяких фінансових аспектів угоди не розголошується.

Льюїс – вихованець академії Ман Сіті. У поточному сезоні він провів 1 матч за команду, у минулому - 23 матчі, 1 гол. Цікаво, що Льюїс може зіграти як правого, так і лівого захисника.

18-річний футболіст у минулому сезоні разом з командою виграв чемпіонат Англії, Кубок країни і Лігу чемпіонів. Transfermarkt оцінює Льюїса у 20 мільйонів євро.

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