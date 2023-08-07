Паралельно з футбольним сезоном розпочнеться популярне Fantasy АПЛ. Учасники збирають команду з 15 гравців (2 воротарів, 5 захисників, 5 півзахисників і 2 форвардів) на 100 мільйонів ігрової валюти. Обрати можна й українців.

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Олександр Зінченко оцінений в 5 мільйонів, що солідно для захисника. Наприклад, стільки ж коштує найдорожчий захисник світу Йошко Гвардіол, якого щойно придбав Манчестер Сіті. А також Вокер, Кукурелья та новоспечений конкурент Сашка – Тімбер.

Інші захисники збірної України коштують менше. Віталія Миколенка та Іллю Забарного можна взяти за 4,5 мільйона – середню ціну для гравця лінії оборони. Очікується, що колишні "динамівці" будуть в основній обоймі Евертона та Борнмута.

Михайло Мудрик дізнався свою ціну (6,5 млн) одним з перших ще місяць тому. Це рівень Бернарду Сілви, Мусса Діабі та Каору Мітоми. Мудрик зазначений у системі півзахисником. Його обирають частіше (3% учасників), ніж зірок МЮ Антоні (1,7%) та Санчо (1,5%).

Найпопулярніший з українців – Зінченко. Його взяли собі в команду аж 9,3% учасників – 16-й показник серед всіх захисників.

Вперше в Fantasy АПЛ з'явився Єгор Ярмолюк. 19-річний футболіст підписав з Брентфордом новий контракт і виходив у контрольних матчах. Ярмолюк коштує 4,5 млн, що є найменшою ціною за півзахисників. Втім, низька ціна додала Єгору популярності – 1% юзерів обрали українця "на здачу".