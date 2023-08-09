"Слухай, я чесно тобі скажу. Я був дуже щасливий. Я вболівав за Сіті, тому що розумів, як сильно клуб хотів виграти Лігу чемпіонів, як довго вони до цього йшли. Тому, чесно, я був дуже радий за них всіх. Я написав і привітав усіх гравців Сіті, а на наступний день, з самого ранку мені подзвонив сам Пеп. Чесно скажу, коли я побачив, хто мені дзвонить, я подумав, що ще сплю.

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Перше, що він мені сказав – це те, що всі гравці, які були в Манчестер Сіті є частиною цього. Він мене теж з цим привітав. У цей момент я був дуже зворушений і подякував йому за все, що він для мене зробив. Чи не шкодував про відхід з Ман Сіті? Я скажу так – у нас усіх одне життя і шкодувати про щось у нас просто немає часу.

Ми повинні рухатись вперед. Так, у мене це сталося, і я дуже щасливий, що в мене є такий досвід гри за цей фантастичний клуб з такими фантастичними людьми. Це життя", – поділився Зінченко в коментарі Роману Бебеху.

Нагадаємо, що Олександр виступав за Манчестер Сіті з 2016 по 2022 роки (з перервою на сезон 2016/17 у ПСВ). Влітку 2022-го Зінченко став гравцем Арсенала, а Ман Сіті завоював требл – Лігу чемпіонів, АПЛ та Кубок Англії.

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