Емерік Ляпорт перебрався до Азії. Колишній футболіст Ман Сіті буде грати під керівництвом Луїша Каштру.

Аль-Наср оголосив про перехід 29-річного іспанського захисника Емеріка Ляпорта. Про це повідомляє клубна прес-служба.

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Гравець підписав контракт на три роки – до літа 2026. За неофіційною інформацією іспанець буде отримувати в Саудівській Аравії близько 20 мільйонів доларів за сезон. Аль-Наср заплатив Манчестер Сіті 30 мільйонів євро плюс бонуси.

У 2018-му Ман Сіті виклав Атлетіку Більбао за Ляпорта 65 мільйонів євро. Захисник зіграв за команду Хосепа Гвардіоли 180 матчів, забив 12 голів. Став 5-разовим чемпіоном Англії та виграв ЛЧ 2022/23.

До слова, Аль-Наср провально стартував у новому сезоні. Команда Кріштіану Роналду програла обидва матчі чемпіонату та посідає останнє місце турнірної таблиці. У поточне трансферне вікно Аль-Наср підписав Садьйо Мане, Марцело Брозовіча, Алекса Теллеса і Секо Фофана.

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