Эмерик Ляпорт перебрался в Азию. Бывший футболист Ман Сити будет играть под руководством Луиша Каштру.

Аль-Наср объявил о переходе 29-летнего испанского защитника Эмерика Ляпорта. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Игрок подписал контракт на три года – до лета 2026-го. По неофициальной информации, испанец будет получать в Саудовской Аравии около 20 миллионов долларов за сезон. Аль-Наср заплатил Манчестер Сити 30 миллионов евро плюс бонусы.

В 2018 году Ман Сити выложил Атлетику Бильбао за Ляпорта 65 миллионов евро. Защитник сыграл за команду Хосепа Гвардиолы 180 матчей, забил 12 голов. Стал 5-кратным чемпионом Англии и выиграл ЛЧ 2022/23.

К слову, Аль-Наср провально стартовал в новом сезоне. Команда Криштиану Роналду проиграла оба матча чемпионата и занимает последнее место турнирной таблицы. В текущем трансферном окне Аль-Наср подписал Садио Мане, Марцело Брозовича, Алекса Теллеса и Секо Фофана.

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