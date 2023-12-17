Англієць згоден приєднатися до Ювентуса на правах оренди в другій половині сезону, стверджує італійський журналіст Марко Контеріо.

Ювентус готовий підписати Судакова вже взимку – деталі принизливої пропозиції Шахтарю

Туринці ведуть переговори з Ман Сіті щодо розподілу зарплатні 28-річного Філліпса. Перехід віце-чемпіона Європи не повинен вплинути на плани Ювентуса стосовно Георгія Судакова. "Стара Синьйора" налаштована взимку підписати ще одного гравця в центр поля. Туринці мають кількох кандидатів на продаж, щоб наповнити бюджет.

Нагадаємо, влітку 2022 року Ман Сіті заплатив Лідсу за Філліпса 49 млн євро. Хавбек страждав від постійних травм, провалив дебютний сезон і ніяк не прогресує в нинішньому. Калвін награв усього 306 хвилин і забив один гол. Гвардіола публічно натякає, що півзахиснику слід шукати інше місце роботи.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?