Аргентина не зазнала проблем у поєдинку 1/4 фіналу юнацького ЧС проти Бразилії. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу 2023 U-17, 1/4 фіналу

Бразилія – Аргентина – 0:3

Голи: Ечеверрі, 28, 58, 71

У другому чвертьфіналі ігрового дня зійшлись два гіганти Південної Америки – Бразилія та Аргентина. Нещодавно зустрічались національні команди, а перемогу святкували "альбіселесте". Аргентинські юнаки підтримали переможну тенденцію у протистоянні.

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Головним героєм зустрічі став Клаудіо Ечеверрі. Цей не дивно, адже хавбек оформив фантастичний хет-трик. Так, у першому голі хавбек перекинув воротаря (допоміг рикошет від захисника). У другому таймі Клаудіо класно обробив передачу та забив з гострого кута, а на 71-й хвилині впевнено реалізував вихід віч-на-віч.

Суперник Аргентини у півфіналі ЧС-2023 U-17 вже відомий – раніше путівку туди здобула Німеччина, яка мінімально здолала Іспанію.

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