Манчестер Сіті подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду щодо порушення фінансового фейр-плей

Манчестер Сіті подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду на розслідування УЄФА щодо можливого порушення фінансового фейр-плей.

Манчестер Сіті офіційно подав апеляцію на рішення ФІФА відсторонити "містян" від участі у Лізі чемпіонів, повідомляє Sky Sports.

Манчестер Сіті може втратити місце в Лізі чемпіонів через фінансові махінації

"Арбітражний спортивний суд зареєстрував апеляцію, подану футбольним клубом Манчестер Сіті проти УЄФА.

Скарга подана на рішення, прийняте слідчою палатою фінансового контролю УЄФА щодо невідповідності Манчестер Сіті до правил ліцензування та фінансового фейр-плей УЄФА", – йдеться у заяві.

Додамо, що якщо клуб таки покарають, то санкції можуть бути задіяні вже із сезону 2019/20, або 2020/21, залежатиме від часу винесення вироку.

Справа про порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей передана у арбітражну палату УЄФА