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Манчестер Сіті може втратити місце в Лізі чемпіонів через фінансові махінації

13 травня 23:35 3803 Читать на русском
Манчестер Сіті може втратити місце в Лізі чемпіонів через фінансові махінації
Манчестер Сіті / Фото WKBT

Манчестер Сіті може пролетіти повз Лігу чемпіонів у сезоні 2019/20.

УЄФА може виключити Манчестер Сіті з розіграшу Ліги чемпіонів, повідомляє New York Times.

Фанати Манчестер Сіті присвятили Зінченку пісню під час святкування чемпіонства в АПЛ

Слідча палата УЄФА з фінансового контролю вимагає для підопічних Гвардіоли дискваліфікацію як мінімум на один сезон. За інформацією джерела, "містяни" у 2014 році надали конфедерації неправдиву інформацію щодо прибутків від спонсорських контрактів.

Якщо клуб таки покарають, то санкції можуть бути задіяні вже із сезону 2019/20, або 2020/21, залежатиме від часу винесення вироку.

Нагадаємо, Манчестер Сіті став переможцем розіграшу АПЛ сезону 2018/19, набравши 98 очок.

"Зінченко зробив все можливе і навіть більше". Авторитетні журналісти вважають його однією з причин чемпіонства Ман Сіті

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