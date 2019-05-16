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Справа про порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей передана у арбітражну палату УЄФА

16 травня 13:02 2376 Читать на русском
Справа про порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей передана у арбітражну палату УЄФА
Манчестер Сіті може залишитись без Ліги чемпіонів

УЄФА продовжує розслідувати можливе порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей.

Головний слідчий організації за фінансовим контролем клубів провів власне розслідування та після наради з іншими членами слідчої палати УЄФА передав справу Манчестер Сіті у арбітражну палату.

Манчестер Сіті відповів на інформацію про можливе відсторонення від участі в Лізі чемпіонів

Зауважимо, що слідча палата УЄФА відкрила справу проти "містян" 9 березня цього року після того, як інформація про порушення була опублікована у різних ЗМІ, повідомляє офіційний сайт європейської організації.

УЄФА не буде давати коментарів щодо цього поки арбітражна палата не винесе рішення. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті може втратити місце в Лізі чемпіонів через фінансові махінації.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Фінансовий fair-play Ліга чемпіонів УЄФА
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