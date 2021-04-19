"Містяни" підтвердили травму бельгійця через офіційний сайт клубу.

Тоттенхем втратив Кейна на перший за 6 років фінал Кубка ліги, – фізіотерапевт

Де Брюйне зазнав ушкодження правої стопи. Наразі рівень серйозності травми залишається невідомим. Хавбек точно пропустить матч 32-го туру АПЛ проти Астон Вілли у середу, 21 квітня. Окрім того, під загрозою участь бельгійської зірки у фіналі Кубка англійської ліги проти Тоттенхема 25 квітня.

До слова, в нинішньому сезоні Кевін де Брюйне провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

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