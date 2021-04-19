Манчестер Сіті підтвердив травму де Брюйне – участь у фіналі Кубка ліги під питанням
Англійський Манчестер Сіті поділився подробицями щодо стану здоров'я провідного хавбека команди Кевіна де Брюйне.
"Містяни" підтвердили травму бельгійця через офіційний сайт клубу.
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Де Брюйне зазнав ушкодження правої стопи. Наразі рівень серйозності травми залишається невідомим. Хавбек точно пропустить матч 32-го туру АПЛ проти Астон Вілли у середу, 21 квітня. Окрім того, під загрозою участь бельгійської зірки у фіналі Кубка англійської ліги проти Тоттенхема 25 квітня.
До слова, в нинішньому сезоні Кевін де Брюйне провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 16 результативних передач.
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