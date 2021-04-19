"Горожане" подтвердили травму бельгийца посредством официального сайта клуба.

Тоттенхэм потерял Кейна на первый за 6 лет финал Кубка лиги, – физиотерапевт

Де Брюйне получил травму правой стопы. Сейчас степень серьезности травмы остается неизвестной. Хавбек точно пропустит матч 32-го тура АПЛ против Астон Виллы в среду, 21 апреля. Кроме того, под угрозой участие бельгийской звезды в финале Кубка английской лиги против Тоттенхэма 25 апреля.

К слову, в нынешнем сезоне Кевин де Брюйне провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 16 результативных передач.

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