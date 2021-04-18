Ушкодження, отримане форвардом Харрі Кейном у рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги, може мати негативні турнірні наслідки для лондонського Тоттенхема.

Травма щиколотки вибила лідера "шпор" на 2-3 тижні. Про це колишній фізіотерапевт збірної Англії Гарі Льюїн розповів Daily Mail.

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Кейн традиційно відновлюється швидкими темпами, але його участь у фіналі Кубка ліги проти Манчестер Сіті 25 квітня малоймовірна. У своїй кар'єрі форвард уже мав кілька травм гомілкового суглоба, що часто призводить до ослаблення зв'язок. Найімовірніше, Кейн отримав розтягнення, тож операція не знадобиться. Медичний штаб Тоттенхема міг би використати ін'єкції для зняття больових відчуттів. Проте, подібне маскування ушкоджень зазвичай робить наслідки травм гіршими.

У нинішньому сезоні Харрі Кейн провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 31 м'яч і віддав 16 результативних передач. Кубок англійської ліги 2020/21 – потенційно останній шанс форварда здобути трофей зі "шпорами", адже Кейн вимагатиме трансфер у разі провального завершення сезону.

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