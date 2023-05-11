Манчестер Сіті програв боротьбу за Джуда Беллінгема, який обрав мадридський Реал. "Містяни" не впевненні, чи залишаться в команді Ґюндоґан та Бернарду Сілва. Тому керівництво клубу активно працює над тим, щоб підсилити лінію півзахисту.

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Згідно з інформацією Football Insider, Манчестер Сіті зацікавлений в трансфері Матео Ковачіча. Наставник "містян" Пеп Гвардіола захоплюється грою хорвата і хоче бачити його у своїй команді. Поточна угода півзахисника з Челсі закінчується у 2024 році. Раніше повідомлялось, що лондонці не будуть перешкоджати трансферу, оскільки їм потрібно оптимізувати склад.

Ковачіч відзначився двома голами й двома асистами в 35 матчах у всіх турнірах цього сезону. Зазначимо, що гравцем також цікавиться Баварія.

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