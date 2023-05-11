Манчестер Сити проиграл борьбу за Джуда Беллингема, избравшего мадридский Реал. "Горожане" не уверены, останутся ли в команде Гюндоган и Бернарду Силва. Поэтому руководство клуба активно работает над тем, чтобы усилить линию полузащиты.

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Согласно информации Football Insider, Манчестер Сити заинтересован в трансфере Матео Ковачича Наставник "горожан" Пеп Гвардиола восхищается игрой хорвата и хочет видеть его в своей команде. Текущее соглашение полузащитника с Челси истекает в 2024 году. Ранее сообщалось, что лондонцы не будут мешать трансферу, поскольку им нужно оптимизировать состав.

Ковачич отличился двумя голами и двумя ассистами в 35 матчах во всех турнирах этого сезона. Отметим, что игроком также интересуется Бавария.

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