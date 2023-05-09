Мадридська битва за фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2022/23 сильнішого не визначила. Звіт читайте на "Футбол 24".

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про першу зустріч Реала й Манчестер Сіті у битві за фінал Ліги чемпіонів 2022/23.

"Містяни" підходили до поєдинку на Бернабеу в статусі фаворита. Підопічні Пепа Гвардіоли виграли останні 15 із 16-ти матчів, а сумарний рахунок на цьому відрізку шокував цифрами 52:8. Причому команда нещадно громила таких потужних суперників, як Баварія, Ліверпуль, Арсенал та РБ Лейпциг.

Втім, Реал на шляху до півфіналу пройшов два англійських топ-клуби (Ліверпуль і Челсі), а на вихідних виграв Кубок Іспанії. Що найбільш важливо, у торішньому півфіналі проти Сіті мадридців теж називали аутсайдерами – однак "вершкові" перемогли машину Пепа, а потім ще й виграли ЛЧ. Словом, сьогоднішній матч обіцяв вийти цікавим.

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Тренери не здивували складами. Пеп знову змінив тактику, Анчелотті вирішив вичікувати

Карло Анчелотті та Пеп Гвардіола виставили очікувану стартову 11-ку. Як і прогнозувалося, позицію лівого захисника Манчестер Сіті за відсутності Аке закрив Аканджі – Мануель сильний при обороні 1-в-1, стримавши Комана й Сака в останніх матчах.

Тренерський штаб Реала залишив Чуамені в запасі, довіривши опорну зону Кроосу й Вальверде. Цей хід натякав, що мадридці не проти пожертвувати надійністю в центрі, аби розкрити гру. Дискваліфікованого Алабу замінив Рюдігер.

Більш цікавим стало розподілення ролей і завдань. Гвардіола відмовився від інтенсивного пресингу на стартові розіграші Реала, накриваючи "бланкос" у середньому блоці. Реально затискати господарі починали при боротьбі за нічийні м'ячі, однак це тривало недовго.

Пресинг Сіті: млявий тиск від Холанда й Кевіна, вінгери залишаються в глибині, уся трійка центрхавів контролює опорну зону.

Ставка на контроль опорної зони поля швидко стала очевидною. "Містяни" створювали там чисельну більшість. Також в очі впадали спроби організації 2-в-1 проти Камавінги й зміна переміщень Стоунза – тепер він підіймався до Родрі лишень після просування м'яча вперед, а не до нього.

Підопічні Карло Анчелотті відмовились від пресингу взагалі. Команда відсиджувалась у блоці 4-4-2, а той 4-5-1. По Холанду грали два центрбеки, а простір між ЦЗ заповнювали Кроос/Модріч (ліворуч) або Родріго/Вальверде (праворуч). Це не дозволяло розтягнути "вершкових".

Блок Реала. Помітно, як близько розташовані Рюдігер і Алаба, граючи з Холандом. Родріго прикривав простір між Каравахалем і Антоніо, але висмикнувся для тиску на КДБ – часто так грав і Вальверде.

На правому фланзі помітна ізоляція для Бернарду Сілви, якому Кевін відправить діагональ

Бернарду й Стоунз намагалися розіграти 2-в-1 проти Камавінги на фланзі, але напівфланг прикрив Модріч.

Мадридці без потреби не виходили за лінію м'яча. Зате вони активно контратакували, обігруючись з Вінісіусом. Взагалі, вся контргра Реала була заточена на організацію можливостей для ривків Жуніора – от тільки в перші 25 хвилин контргри практично не було (за виключенням однієї атаки).

Реал витерпів старт битви. Манчестер Сіті тиснув, але погано загострював

До 25-ї хвилини домінування гостей було тотальним. Команда за цей період провела понад 270 передач проти 70 у "бланкос", а також вела за ударами з рахунком 6:0. Подолати контрпресинг Гвардіоли у середині поля "королівському клубу" не вдавалось.

Втім, розкачати оборону Реала не виходило. Половина пострілів пройшла з-за меж штрафного, причому вони були найбільш небезпечними – КДБ і Родрі били точно під стійку, змусивши Куртуа виконувати сейви.

З ближчої відстані двічі стріляв Холанд, причому позиції були перспективними. Втім, самі удари виявились слабенькими. В цілому, Ерлінг залишався непомітним.

Варто відзначити стиль Реала. У команди не завжди виходило відбирати м'яч, але підопічні Карло Анчелотті гасили напругу дрібними фолами та провокаціями. Показовою була дуель Карвахаля з Грілішем – Дані програв усе (в статистиці був асболютний нуль), але так дістав Джека, що той реально втратив психологічну рівновагу.

Анчелотті знову адаптувався, а Реал знову шокував Сіті.

Як це часто буває, в середині першого таймі Реал починає підлаштовуватись під малюнок гри суперника. У випадку з битвою проти Ман Сіті адаптації полягали в насиченні центру. Вінісіус частіше відкриватись поряд з опорниками, а Вальверде зосередився на прикритті вільних зон між лініями. Кроос став діяти вище, підіймаючись до Модріча.

"Містяни" ж продовжували спроби відбирання великими силами, але компактніша й агресивніша манера гри Реала призводила до збільшення кількості перехідних епізодів. Одразу проявилася перевага "вершкових" в універсальності та командній хімії – "бланкос" все частіше стали проривати пресинг Сіті, розігруючи класні комбінації на флангах.

Одразу запрацював Вінісіус. На 25-й хвилині для гостей пролунав перший дзвіночок – обрізка призвела до прориву Жуніора в штрафний і прострілу вздовж лінії воротарського. Лише підкат Діаша врятував від замикання Бензема. На 35-й же Мадрид відкрив рахунок.

Це сталося завдяки феноменальному ривку Камавінги лівим флангом. Едуардо шикарно обігрався з Модрічем і скористався коридором, який надав Вінісіус своїм зміщенням у центр. "Містяни" розгубились, а француз віддав пас у зону перед штрафним на Жуніора – бразилець же потужно пробив з дистанції. Точно в дев'ятку!

Реал забив першим же ударом у матчі, підтвердивши свою магію в Лізі чемпіонів. На перерву команди відправились за мінміальної переваги мадридців.

Другий тайм – тяжка позиційна боротьба

У роздягальні Карло Анчелотті закріпив зміну характеру зустрічі, вдавшись до двох перестановок. По-перше, Камавінга став частіше заходити в центр, в той час як Модріч міг з'являтись на позиції лівого захисника. По-друге, Вальверде став виконувати розігруючого опорника, дублюючи функціонал Крооса (але обидва прикривали один одного за потреби).

"Вершкові" при обороні перебудовувались у схему 4-2-4, однак з таким наповненням футболістів модель гри "вершкових" заточувалась на комбінації й контргру. Реал збирався розривати пресинг через них. Вже на 50-й хвилині такий футбол міг завершитись голом – Вінісіус обігрався з Бензема й покотив на Каравахаля, а той п'яткою віддав проникний пас Каріму. Француз з лівого краю штрафного проибв повз ближню дев'ятку!

Манчестер Сіті серйозних перестановок не зробив. В очі впадали тільки спроби розтягувати оборонний блок суперника. У шпарини часто влітав Де Брюйне. На 52-й хвилині цей хід вилився у вихід віч-на-віч, але Кевін не зміг переграти Куртуа, та ще й в офсайд заліз.

В цілому, обидві команди більше займались позиційною боротьбою. Реал виглядав дещо активніше. Втім, моментів виникало обмаль.

Де Брюйне повернув Манчестер Сіті в гру. Можливо, гол зарахували помилково

В середині другого тайму голом не пахло, однак "містяни" таки змогли його намацати. На 67-й хвилині Родрі скористався помилкою Камавінги, після чого сталася кобмінація з передачею у штрафний на Гюндогана. Той скинув на лінію півкола, а Де Брюйне звідти бахнув у лівий нижній – 1:1!

От тільки за 25 секунд до цього пострілу м'яч міг перетнути межі поля на фланзі. Арбітри цього не помілити. Мабуть, це й неможливо було помітити, але beIN Sports наполягає – сфера була за лінією. Поки що офіційних підтверджень не було.

According to Bein Sports technology, the ball went out of the field. The Man City goal should’ve been disallowed.



pic.twitter.com/EmX2dPYwK7 — Mikael Madridista (@MikaelMadridsta) May 9, 2023

Реал більше зробив для перемоги, але Манчестер Сіті непогано відзахищався

Манчестер Сіті зрівняв рахунок. Втім, подальші 20 хвилин навряд чи могли сподобатись Пепу Гвардіолі. Карло Анчелотті освіжив склад і відверто притиснув суперника. Цікаво, що каталонський коуч не провів жодної заміни за матч.

На 78-й хвилині це мало вилитись у гол Бензема. Карім пробивав головою після навісу Крооса на правий кут воротарського. Едерсон врятував. Крім того, Чуамені шикарно бив з дистанції під поперечку (Едерсон парирував), а один із пострілів зі стандарту пройшов над поперечкою.

Реал атакував і грав на перемогу, а от контргри з боку Манчестер Сіті не було. З іншого боку, великої кількості моментів з гри у "вершкових" теж не було – Сіті дуже рідко помилявся в обороні. Зрештою дотиснути гостей "вершковим" не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував нічию.