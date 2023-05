"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про першу зустріч Реала й Манчестер Сіті у битві за фінал Ліги чемпіонів 2022/23.

"Містяни" підходили до поєдинку на Бернабеу в статусі фаворита. Підопічні Пепа Гвардіоли виграли останні 15 із 16-ти матчів, а сумарний рахунок на цьому відрізку шокував цифрами 52:8. Причому команда нещадно громила таких потужних суперників, як Баварія, Ліверпуль, Арсенал та РБ Лейпциг.

Втім, Реал на шляху до півфіналу пройшов два англійських топ-клуби (Ліверпуль і Челсі), а на вихідних виграв Кубок Іспанії. Що найбільш важливо, у торішньому півфіналі проти Сіті мадридців теж називали аутсайдерами – однак "вершкові" перемогли машину Пепа, а потім ще й виграли ЛЧ. Словом, сьогоднішній матч обіцяв вийти цікавим.

Тренери не здивували складами. Пеп знову змінив тактику, Анчелотті вирішив вичікувати

Карло Анчелотті та Пеп Гвардіола виставили очікувану стартову 11-ку. Як і прогнозувалося, позицію лівого захисника Манчестер Сіті за відсутності Аке закрив Аканджі – Мануель сильний при обороні 1-в-1, стримавши Комана й Сака в останніх матчах.

Тренерський штаб Реала залишив Чуамені в запасі, довіривши опорну зону Кроосу й Вальверде. Цей хід натякав, що мадридці не проти пожертвувати надійністю в центрі, аби розкрити гру. Дискваліфікованого Алабу замінив Рюдігер.

Більш цікавим стало розподілення ролей і завдань. Гвардіола відмовився від інтенсивного пресингу на стартові розіграші Реала, накриваючи "бланкос" у середньому блоці. Реально затискати господарі починали при боротьбі за нічийні м'ячі, однак це тривало недовго.

Пресинг Сіті: млявий тиск від Холанда й Кевіна, вінгери залишаються в глибині, уся трійка центрхавів контролює опорну зону.

Ставка на контроль опорної зони поля швидко стала очевидною. "Містяни" створювали там чисельну більшість. Також в очі впадали спроби організації 2-в-1 проти Камавінги й зміна переміщень Стоунза – тепер він підіймався до Родрі лишень після просування м'яча вперед, а не до нього.

Підопічні Карло Анчелотті відмовились від пресингу взагалі. Команда відсиджувалась у блоці 4-4-2, а той 4-5-1. По Холанду грали два центрбеки, а простір між ЦЗ заповнювали Кроос/Модріч (ліворуч) або Родріго/Вальверде (праворуч). Це не дозволяло розтягнути "вершкових".

Блок Реала. Помітно, як близько розташовані Рюдігер і Алаба, граючи з Холандом. Родріго прикривав простір між Каравахалем і Антоніо, але висмикнувся для тиску на КДБ – часто так грав і Вальверде.

На правому фланзі помітна ізоляція для Бернарду Сілви, якому Кевін відправить діагональ

Бернарду й Стоунз намагалися розіграти 2-в-1 проти Камавінги на фланзі, але напівфланг прикрив Модріч.

Мадридці без потреби не виходили за лінію м'яча. Зате вони активно контратакували, обігруючись з Вінісіусом. Взагалі, вся контргра Реала була заточена на організацію можливостей для ривків Жуніора – от тільки в перші 25 хвилин контргри практично не було (за виключенням однієї атаки).

Реал витерпів старт битви. Манчестер Сіті тиснув, але погано загострював

До 25-ї хвилини домінування гостей було тотальним. Команда за цей період провела понад 270 передач проти 70 у "бланкос", а також вела за ударами з рахунком 6:0. Подолати контрпресинг Гвардіоли у середині поля "королівському клубу" не вдавалось.

Втім, розкачати оборону Реала не виходило. Половина пострілів пройшла з-за меж штрафного, причому вони були найбільш небезпечними – КДБ і Родрі били точно під стійку, змусивши Куртуа виконувати сейви.

З ближчої відстані двічі стріляв Холанд, причому позиції були перспективними. Втім, самі удари виявились слабенькими. В цілому, Ерлінг залишався непомітним.

Варто відзначити стиль Реала. У команди не завжди виходило відбирати м'яч, але підопічні Карло Анчелотті гасили напругу дрібними фолами та провокаціями. Показовою була дуель Карвахаля з Грілішем – Дані програв усе (в статистиці був асболютний нуль), але так дістав Джека, що той реально втратив психологічну рівновагу.

Анчелотті знову адаптувався, а Реал знову шокував Сіті.

Як це часто буває, в середині першого таймі Реал починає підлаштовуватись під малюнок гри суперника. У випадку з битвою проти Ман Сіті адаптації полягали в насиченні центру. Вінісіус частіше відкриватись поряд з опорниками, а Вальверде зосередився на прикритті вільних зон між лініями. Кроос став діяти вище, підіймаючись до Модріча.

"Містяни" ж продовжували спроби відбирання великими силами, але компактніша й агресивніша манера гри Реала призводила до збільшення кількості перехідних епізодів. Одразу проявилася перевага "вершкових" в універсальності та командній хімії – "бланкос" все частіше стали проривати пресинг Сіті, розігруючи класні комбінації на флангах.

Одразу запрацював Вінісіус. На 25-й хвилині для гостей пролунав перший дзвіночок – обрізка призвела до прориву Жуніора в штрафний і прострілу вздовж лінії воротарського. Лише підкат Діаша врятував від замикання Бензема. На 35-й же Мадрид відкрив рахунок.

Це сталося завдяки феноменальному ривку Камавінги лівим флангом. Едуардо шикарно обігрався з Модрічем і скористався коридором, який надав Вінісіус своїм зміщенням у центр. "Містяни" розгубились, а француз віддав пас у зону перед штрафним на Жуніора – бразилець же потужно пробив з дистанції. Точно в дев'ятку!

Реал забив першим же ударом у матчі, підтвердивши свою магію в Лізі чемпіонів. На перерву команди відправились за мінміальної переваги мадридців.

Другий тайм – тяжка позиційна боротьба

У роздягальні Карло Анчелотті закріпив зміну характеру зустрічі, вдавшись до двох перестановок. По-перше, Камавінга став частіше заходити в центр, в той час як Модріч міг з'являтись на позиції лівого захисника. По-друге, Вальверде став виконувати розігруючого опорника, дублюючи функціонал Крооса (але обидва прикривали один одного за потреби).

"Вершкові" при обороні перебудовувались у схему 4-2-4, однак з таким наповненням футболістів модель гри "вершкових" заточувалась на комбінації й контргру. Реал збирався розривати пресинг через них. Вже на 50-й хвилині такий футбол міг завершитись голом – Вінісіус обігрався з Бензема й покотив на Каравахаля, а той п'яткою віддав проникний пас Каріму. Француз з лівого краю штрафного проибв повз ближню дев'ятку!

Манчестер Сіті серйозних перестановок не зробив. В очі впадали тільки спроби розтягувати оборонний блок суперника. У шпарини часто влітав Де Брюйне. На 52-й хвилині цей хід вилився у вихід віч-на-віч, але Кевін не зміг переграти Куртуа, та ще й в офсайд заліз.

В цілому, обидві команди більше займались позиційною боротьбою. Реал виглядав дещо активніше. Втім, моментів виникало обмаль.

Де Брюйне повернув Манчестер Сіті в гру. Можливо, гол зарахували помилково

В середині другого тайму голом не пахло, однак "містяни" таки змогли його намацати. На 67-й хвилині Родрі скористався помилкою Камавінги, після чого сталася кобмінація з передачею у штрафний на Гюндогана. Той скинув на лінію півкола, а Де Брюйне звідти бахнув у лівий нижній – 1:1!

От тільки за 25 секунд до цього пострілу м'яч міг перетнути межі поля на фланзі. Арбітри цього не помілити. Мабуть, це й неможливо було помітити, але beIN Sports наполягає – сфера була за лінією. Поки що офіційних підтверджень не було.

According to Bein Sports technology, the ball went out of the field. The Man City goal should’ve been disallowed.



pic.twitter.com/EmX2dPYwK7