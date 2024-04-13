В рамках субботней программы дня в 33-м туре АПЛ 2023/24 провели несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 33-й тур

Манчестер Сити – Лутон – 5:1

Голы: Хасиока, 2 (автогол), Ковачич, 64, Холанд, 76 (пен), Доку, 87, Гвардиол, 90+3 – Баркли, 81

Брентфорд – Шеффилд Юнайтед – 2:0

Гол: Арбластер, 64 (автогол), Оньека, 90+3

Бёрнли – Брайтон – 1:1

Голы: Браунхилл, 75 – Мурич, 79 (автогол)

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Гиббс-Вайт, 45+1, Данилу, 57 – Кунья, 40, 62

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Манчестер Сити вышел на первую позицию в АПЛ благодаря уверенной победе над Лутоном. "Горожане" вырвались вперед уже на 2-й минуте вследствие автогола Хасиоки, а во втором тайме новичка торпедировали Ковачич и Холанд. Баркли размочил счет, но на большее гостей не хватило – 3:1.

В конце концов, в конце встречи гостей добили Доку и Гвардиол, которые ассистировали друг другу. 5:1. Как минимум до завтра подопечные Пепа будут опережать Арсенал и Ливерпуль на два очка.

Ярмолюк сыграл в победном поединке Брентфорда против Шеффилда. Украинец получил от Томаса Франка 20 минут, а "пчелы" торжествовали со счетом 2:0 – они могли бы и разгром устроить, однако гол Дамсгора не засчитали из-за офсайда. Кстати, команда прервала 9-матчевую безвыигрышную серию.

Наш земляк довольно неплохо вышел на замену. В его активе 6 точных передач из 6-ти, 3 удачных обыгрыша на дриблинге из 3-х и точно такая же статистика успешных единоборств. Кроме того, Ярмолюк имел неточный удар из зоны перед штрафной на последних минутах.

Ноттингем расписал боевую ничью с Вулверхэмптоном (2:2). Результат не очень хороший для "лесников" – подопечные Нуну Эшпириту Санту оторвались от зоны вылета только на один зачетный балл. Бёрнли же после сенсационных 1:1 с Брайтоном остается в тройке аутсайдеров, отставая от спасительной 17-й позиции на шесть очков.

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