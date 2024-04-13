"Я думаю, що Алекс має характер, який дозволяє йому грати в будь-якій грі, за будь-яких умов, залишаючись самим собою. Це дуже важлива риса.

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У нього були деякі труднощі, особливо з травмами, і з тим, щоб знайти ритм і послідовність. Зараз він повернувся до цього, у нього є кілька ігор за плечима, і він грає все краще і краще. Він дуже, дуже важливий для нас гравець", – цитує Артету Arseblog.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко виступає за Арсенал з 2022 року. Загалом українець відіграв за "канонірів" у 65 матчах у всіх турнірах. В його активі два голи та чотири асисти.

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