Манчестер Сити после недавней победы Ньюкасла опустился на третью позицию в турнирной таблице, а от Арсенала подопечные Пепа Гвардиолы отставали аж на восемь очков. Конечно, в их активе было еще две игры в запасе, но этот факт не освобождал от необходимости выиграть в Лидсе. Ко встрече на Элланд Роуд "горожане" подготовились, надев форму в красно-черных цветах – очевидно, англичане вдохновились футболками Карпат в сезоне 2013/14.

Уже на 2-й минуте манкунианские бандеровцы могли открыть счет в результате заброса из глубины на ход Холанду. Эрлинг вырвался на рандеву с Мелье и попытался его перебросить, однако голкипер не дал этого сделать. Впрочем, за следующие полчаса игроки Сити создали минимум моментов. Кроме этого эпизода, вспоминается только дальний выстрел Гюндогана на 22-й минуте – мяч прошел рядом со штангой.

Поединок выглядел довольно скучным, однако гости полностью контролировали его ход. Лидс в первом тайме провел всего один удар, в то время как "горожане" пробили аж 16 раз. Правда, серьезно прижать соперника команда Пепа Гвардиолы смогла только в последние 15 минут перед перерывом.

Так, на 33-й минуте Холанд во второй раз вырвался один на один с Мелье, пробив низом. Голкипер сократил дистанцию и парировал. После розыгрыша углового Грилиш получил мяч и метров с 13-ти бахнул над воротами, а на 37-й минуте Гюндоган стрелял с правого края штрафной – Мелье спас! На 44-й же Марез должен был забивать с угла вратарской, замыкая передачу Грилиша, однако сфера пролетела мимо дальней штанги.

В конце концов, в компенсированное время Манчестер Сити дожал "павлинов". Де Брюйне разогнал атаку по левому флангу и отдал пас в центр, Родри сразу перевел мяч на правый край штрафной, а Марез мощно пробил – Мелье парировал, но Родри тут же сыграл на добивании. 0:1! Именно с этим счетом футболисты и отправились отдыхать.

На старте же второго тайма Лидс посыпался. Уже на 51-й минуте гости удвоили свое преимущество усилиями Грилиша и Холанда. Джек перехватил мяч на чужой половине и вырвался один на один с Мелье, покатив мяч Эрлингу – тот не промахнулся. 0:2!

На 60-й Гюндоган должен был оформить разгром, получив разрезной пас от Де Брюйне и выстрелив над перекладиной, а на 64-й "горожане таки добились своего. Грилиш разогнал контратаку и завершил ее передачей на Холанда, которому оставалось расстрелять ворота метров с 14-ти. 0:3 Таким образом, Эрлинг стал футболистом, которому удалось быстрее всех забить 20 голов в АПЛ – норвежцу хватило 14 матчей.

20 - Erling Haaland has become the fastest player to score 20 goals in the Premier League, doing so in 14 appearances: 14 - Erling Haaland 21 - Kevin Phillips 23 - Andrew Cole 26 - Ruud van Nistelrooy 26 - Diego Costa 26 - Tony Yeboah Supreme. pic.twitter.com/Xss4AvcBia

Кроме того, под руководством Пепа Гвардиолы никто не забивал 26 голов за первые 20 матчей. Холанд стал первым, превзойдя даже Месси.

25 - Erling Haaland has scored 25 goals in 20 appearances under Pep Guardiola; this is the quickest that any player has reached 25 goals under Guardiola with top-flight clubs:



20 - Erling Haaland

28 - Lionel Messi

30 - Samuel Eto'o

35 - Sergio Agüero

41 - Thierry Henry



Greats. pic.twitter.com/zXaNazJbmE